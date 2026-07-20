В Зарайске продолжается реставрация Дома Ивановых

Исторический особняк конца XVIII — начала XIX века долгое время служил домом для юных музыкантов. Однако старинным стенам потребовалась срочная реставрация.

По информации от подрядчика, на объекте уже завершен монтаж системы кондиционирования и шпатлевка стен фасадов. Сейчас рабочие сосредоточены на внутреннем обустройстве: ведутся малярные работы, устройство гипсокартонных перегородок с утеплением, монтаж звукоизоляционных панелей, а также систем электроснабжения и слаботочных сетей.

Специалисты уже укрепили фундамент и несущие стены, полностью заменили балки перекрытий и установили современную кровлю. Внутри здания смонтирована лестница на второй этаж и уложен черновой пол, всю новую древесину обработали составами для защиты от огня и гниения. Вставлены окна во всем здании.

На сегодняшний день готовность объекта около 50%. Темп работ стабилен и идет по графику.