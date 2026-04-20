В Зарайске продолжается обновление моста через реку Осетрик

В настоящее время в Зарайске активно ведется реконструкция моста, расположенного на 23-м километре автодороги «Луховицы — Зарайск». Подрядчик уже приступил к работам на второй половине сооружения.

На объекте проведены подготовительные мероприятия: установлены лежни, залиты переходные плиты с двух сторон, готовы опоры №1 и №4. Специалисты подготавливают подферменные площадки для монтажа балок и производят разбивку осей для установки резиновых опорных частей. В планах на текущий день — начало монтажа балок пролетного строения.

Представитель подрядчика отметил, что работы ведутся строго по графику, а необходимые строительные материалы поступают в полном объеме. Завершить реконструкцию моста планируется в августе текущего года.