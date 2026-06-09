В Зарайске продолжается модернизация теплоснабжения

На объекте ПМК-6 в Зарайске продолжаются работы по реконструкции сетей теплоснабжения. Специалисты занимаются устройством траншей, монтажом тепловых камер и расчисткой трассы для прокладки коммуникаций.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении составляет около 950 метров. Планируется полная замена существующих сетей и тепловых камер на современные материалы с расчетным сроком службы более 50 лет.

Московская область реализует крупнейшую в России программу модернизации теплоснабжения. В регионе находится один из самых больших жилых фондов страны: более 50 тысяч многоквартирных домов и около 7 тысяч социальных объектов получают тепло от почти 2,8 тысяч котельных и более 11 тысяч километров тепловых сетей.

С 2023 года действует государственная программа модернизации, рассчитанная до 2031 года. За 2023–2026 годы планируется модернизировать 594 котельных и 729,56 километра сетей. В 2026 году программа затронет более 2 миллионов жителей, около 13 тысяч домов и 2,7 тысячи социальных объектов.

Параллельно с модернизацией внедряется цифровизация: датчики контроля установлены на 2,3 тысячи котельных, время устранения аварий сократилось на 26% — до менее 5 часов.