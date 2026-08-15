В Зарайске отметили 880-летие города мотофестивалем

Зарайск отметил свое 880-летие с большим размахом. Одним из ярких событий юбилея стал традиционный мотофестиваль, который собрал тысячи зрителей. Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры Подмосковья.

Площадка у администрации превратилась в эпицентр драйва и скорости. Рев моторов, запах резины и виртуозные трюки профессиональных райдеров не оставили зрителей равнодушными.

Мотошоу провела легендарная команда мотофристайла FMX-13. Спортсмены известны своими сложнейшими акробатическими номерами, включая сальто назад и синхронные прыжки. В Зарайске они вновь продемонстрировали настоящий полет над землей.

Мотогонщик Сергей Семенов поделился своими впечатлениями: «Мотофристайл — самый зрелищный вид спорта в мототематике. Сегодня гости увидят множество трюков, мы будем прыгать».

Особый восторг у зрителей вызвало выступление единственной девушки-стантрайдера в России — Даши Харченко. Она виртуозно исполняет элементы, которые под силу не каждому мужчине. Даша рассказала, что занимается мотоспортом больше десяти лет и участвовала в фестивалях в России и Европе.

Зарайцы активно поддерживают мотофестиваль, который стал неотъемлемой частью Дня города. Количество зрителей с каждым годом растет. Вход на мероприятие был свободным, поэтому каждая семья смогла насладиться праздником.

Празднование 880-летия продолжается. Впереди жителей и гостей города ждут концерты, гастрономические ярмарки и спортивные турниры.