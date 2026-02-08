В Зарайске обновляют памятник архитектуры

На улице Карла Маркса, дом № 42, в Зарайске активно ведутся реставрационные работы в здании, являющемся памятником федерального значения конца XVIII — начала XIX веков.

Здесь многие годы обучались музыке юные таланты города, и в скором времени облик здания полностью преобразится.

К концу 2025 года строители укрепили фундамент и стены, заменили старую кровлю со стропилами, демонтировали ветхие перекрытия.

Сейчас, в начале 2026 года, завершен монтаж новых балок перекрытий. Рабочие подготавливают поверхность для будущей штукатурки, восстанавливают кирпичную кладку откосов. Установлен металлический каркас лестницы на второй этаж, продолжается работа над каркасом сцены.

Реставрация набирает обороты, и к концу текущего года еще одно здание Зарайска обретет обновленный вид.