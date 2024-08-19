Лучших животноводов наградили в Зарайске

Пресс-служба администрации городского округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Зарайск

Конкурс «Лучший по профессии среди животноводов» проходит в Зарайске. В округе подвели итоги первого полугодия, наградив лучших специалистов.

Награды вручили коллективам трех молочно-товарных ферм: ООО «Сельхозпродукты», ЗАО «Макеево» и ООО «Красная Звезда». Среди операторов машинного доения победителями стали Муслимат Щиллаева из ЗАО «Макеево», Надежда Салычева из ООО «Сельхозпродукты» и Людмила Зверева из ООО «Красная Звезда». Зоотехника ООО «Сельхозпродукты» Залину Шимко отметили за наивысшую прибавку по валовому производству молока к 2023 году, которая составила плюс 283,5 тонны.

Победителям вручили почетные грамоты. Участниками торжественной церемонии стали заместитель главы городского округа Зарайск Александр Краснов, председатель муниципального совета депутатов Елена Белкина и начальник отдела сельского хозяйства, потребительского рынка и сферы услуг администрации Ольга Шерманова.

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