Лучших животноводов наградили в Зарайске

Награды вручили коллективам трех молочно-товарных ферм: ООО «Сельхозпродукты», ЗАО «Макеево» и ООО «Красная Звезда». Среди операторов машинного доения победителями стали Муслимат Щиллаева из ЗАО «Макеево», Надежда Салычева из ООО «Сельхозпродукты» и Людмила Зверева из ООО «Красная Звезда». Зоотехника ООО «Сельхозпродукты» Залину Шимко отметили за наивысшую прибавку по валовому производству молока к 2023 году, которая составила плюс 283,5 тонны.

Победителям вручили почетные грамоты. Участниками торжественной церемонии стали заместитель главы городского округа Зарайск Александр Краснов, председатель муниципального совета депутатов Елена Белкина и начальник отдела сельского хозяйства, потребительского рынка и сферы услуг администрации Ольга Шерманова.

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