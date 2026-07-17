В Зарайске набирает обороты мастерская по производству травяных чаев

В подмосковном Зарайске местная жительница запустила мастерскую «Зарайская завалинка», которая занимается сбором и купажированием травяных чаев. Год назад началось это необычное семейное производство, и с тех пор оно активно развивается.

Сейчас это полноценный индивидуальный предприниматель с декларированной продукцией и амбициозным планом продаж — более пяти тысяч упаковок в год. Ключевая особенность бизнеса — интеграция культурного кода. Сырье собирают в окрестностях села Даровое, связанного с детством Ф. М. Достоевского. Это вдохновило на создание линейки «литературных» купажей, таких как «Раскольников. Исповедь», «Порфирий Петрович» и хит — «Тоска по Даровому» с душицей и клюквой.

«Мы не просто продаем чай, а побуждаем перечитывать классику», — делится предприниматель. Люди приходят за названием, а уходят с интересом к роману.

Производство сочетает сбор дикоросов с выращиванием собственного сырья на дополнительном участке: мята, листья малины, васильки и монарда для натуральной замены бергамота. Вся продукция проходит маркировку в системе «Честный знак», что подтверждает качество и открывает путь в розницу.

На данный момент каналы сбыта включают доставку по городу, магазин на Красноармейской улице и гончарную мастерскую. Основной оборот обеспечивают ярмарки Москвы и Петербурга. Команда уже нацелена на расширение: ведутся переговоры с кофейнями и пекарнями. За первый год было реализовано более трех тысяч упаковок, и динамика подтверждает устойчивый спрос.

Проект интересен не только как гастрономическое предложение, но и как пример эффективного импортозамещения в нише здорового питания. Семейная мастерская доказывает: локальный продукт может успешно конкурировать с известными брендами.