Новую школу на Московской улице в Зарайске откроют в 2025 году

Строительство школы на 825 мест ведется на Московской улице в Зарайске. Завершить работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Площадь нового здания составит около 13 тысяч квадратных метров. Там разместят кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. Во дворе обустроят игровые и спортивные зоны, а также площадку для мероприятий.

Сейчас готовность объекта превышает 30%. На стройплощадке работает более 50 человек и пять спецмашин: ведутся монолитные и кровельные работы, прокладка коммунальных сетей и планировка территории для благоустройства. Строительство ведется в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.

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