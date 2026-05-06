В Зарайске ко Дню города откроют новый кинозал

В Центре досуга «Победа» города Зарайск идет создание современного кинозала. Он станет подарком жителям ко Дню города. Новый кинозал рассчитан на 100 мест, его общая площадь составит около 170 квадратных метров.

Инициативу по созданию кинозала поддержали глава округа Виктор Петрущенко и комитет по культуре во главе с Федором Гагариным.

Новый зал оснастят по последним стандартам киноиндустрии. Цифровое проекционное оборудование обеспечит высокое качество изображения, а продуманная высота рядов и удобные кресла позволят зрителям полностью погрузиться в происходящее на экране. Качественная акустика дополнит атмосферу кино.

Ремонтные работы идут по графику. Строители уже демонтировали старые полы и сцену, убрали лишнюю перегородку и возвели новую. На стенах смонтировали каркас под гипсокартон. В ближайшее время рабочие уложат утеплитель и шумоизоляционные панели, затем приступят к сантехническим и электрическим работам, обшивке стен, монтажу потолка и обустройству зрительного зала.

После окончания отделки в конце июля начнутся пусконаладочные работы. Завершение ремонта планируется в начале августа.