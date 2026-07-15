В Зарайске благоустраивают улицы Пожарского и Низовой

В историческом центре Зарайска у стен Кремля продолжаются работы по благоустройству улиц Пожарского и Низовой в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Строители готовят основания для укладки плитки и монтируют элементы наружного освещения. Для обустройства въездов к домам используют прочный камень шунгит, который гармонично впишется в исторический облик города.

Особое внимание уделяется эстетике. Опоры линий электропередач установят вдоль улиц, а провода уберут под землю. Это сделает вид на Кремль более открытым и ухоженным.

Проектировщики предусмотрели дренажную систему, лотки для сбора поверхностных вод и полностью обновленный водопровод. Это поможет защитить прилегающие домовладения от излишней влаги.

Параллельно рабочие проводят опиловку деревьев. На улице Низовая уже началась укладка плитки, рисунок которой подобран так, чтобы перекликаться с исторической мостовой и сохранять дух старого Зарайска.

Когда работы завершатся, эти улицы станут не просто проезжими частями, а настоящей прогулочной зоной с современным комфортом и неповторимой атмосферой у стен древнего Кремля.