В Выставочном зале имени Ю. В. Карапаева откроется выставка Александра Ноздрина

7 августа в Выставочном зале им. Ю. В. Карапаева в городском округе Клин начнет работу персональная выставка художника Александра Ноздрина «Искусство продлевает жизнь».

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на выставке будут представлены горные, лесные, городские и сельские пейзажи, а также портреты и жанровые сцены. Работы отражают глубокое отношение автора к творчеству и его роли в судьбе человека.

Александр Ноздрин на протяжении многих лет работает в технике масляной живописи. Его вдохновляет повседневная жизнь, природа и люди. Творческая манера художника отличается сдержанностью и приглашает зрителя к неторопливому разглядыванию каждой детали и внутреннему диалогу с изображенным миром.

Выставка будет открыта до 30 августа. Адрес: Московская область, г. Клин, ул. Литейная, д. 23.