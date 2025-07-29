В вузах Подмосковья вырос интерес к педагогическим специальностям

Основной этап приемной кампании в университеты завершился. В Подмосковье зафиксировали рост интереса к высшему образованию, а в особенности к педагогическим направлениям, передали в Минобразования МО.

«В этом году мы столкнулись с беспрецедентным количеством заявлений — абитуриенты активно выбирают высшее образование, и нам важно грамотно совместить их стремления с возможностями университета. Особенно радует, что педагогические специальности вновь в фаворитах: молодежь осознает значимость этой профессии и стремится внести вклад в будущее страны», — рассказала ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова.

Рост популярности профессии учителя, как сообщают в ГСГУ, закономерен ведь в Подмосковье активно над этим работают, а также вводят новые меры поддержки молодых специалистов.

По России тенденция похожая. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, интерес к педагогическим направлениям заметно вырос. К 28 июля на программы подготовки учителей подали рекордное количество заявлений — 514 193.

«На программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024/25 учебного года, — 471 405», — указал он.

Также в Минобразования МО зафиксировали общий прирост поданных заявлений в подмосковные вузы в этом году. Их количество увеличилось на 6,2 тысячи, до 19,2 тысячи. Из них почти четверть подкреплена оригиналами, а 258 абитуриентов претендуют на целевое обучение. В первой половине августа уже пройдет зачисление на бюджетные места.