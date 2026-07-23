Линии освещения восстановили на дорогах в 8 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали линии освещения вдоль региональных дорог в восьми округах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели на улице Дзержинской в Дзержинском, на улице Найдова-Железова в Наро-Фоминске, на 68-м километре Каширского шоссе в Домодедове и на четвертом километре Осташковского шоссе в Мытищах.

Также освещение восстановили в четырех малых населенных пунктах: на улице Центральной в селе Гжель Раменского городского округа, у остановки «Веригинская развилка» в Сергиево-Посадском городском округе, на дорогах в деревне Васильевское городского округа Серпухов и в деревне Степанщино городского округа Воскресенск.

В Минтрансе подчеркнули, что работа линий освещения влияет на безопасность движения. Специалисты регулярно обследуют сеть и при обнаружении неисправностей оперативно восстанавливают работоспособность линий.