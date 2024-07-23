Ансамбль Коломенской филармонии выступил в парке «Кривякино» в Воскресенске

Усадьба «Кривякино»
Фото: Усадьба «Кривякино»

В усадьбе «Кривякино» продолжаются концерты в рамках музыкального проекта «От классики до джаза». Для посетителей выступили представители Коломенской филармонии.

Ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс» — один из ведущих коллективов Коломны. Музыканты представили для посетителей парка усадьбы «Кривякино» концертную программу, которая состоит из лучших номеров. Руководит ансамблем Ольга Лоткова. Она играет на домре-альт. Вокальную партию исполнил артист Коломенской филармонии Юрий Меркулов.

Следующий концерт проекта «От классики до джаза» состоится в пятницу 26 июля в 18:00 в парке усадьбы «Кривякино». Для гостей выступит духовой оркестр Коломенской филармони

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