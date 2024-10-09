Терапевт Таисия Скиба пополнила штат поликлиники в Воскресенске

Молодой врач-терапевт начала работать в поликлинике № 6 в городе Белоозерский. Таисия Скиба летом 2024 года переехала в Воскресенск из Луганска.

Специалист окончила Луганский государственный медицинский университет. Решение переехать в Подмосковье было вызвано необходимостью иметь стабильную работу и возможности для развития в профессии.

«После школы в 2014 году у нас было не так много мест для трудоустройства, поэтому я выбрала медицину. В Воскресенск я приехала в начале августа, потому что понимала, что нужно переезжать», — поделилась Таисия Скиба.

Большую часть рабочего дня молодого врача занимает прием пациентов — их число достигает 30 человек ежедневно. Пациенты и коллеги приняли Таисию доброжелательно, опытные врачи поддерживают и помогают советами.

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