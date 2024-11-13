Более 80 роботизированных операций провели в больнице в Воскресенске

В больнице Воскресенска с марта начали использовать роботизированный хирургический комплекс «da Vinci». Уже выполнено более 80 операций, что позволило значительно улучшить качество лечения.

Использование робота при операции на грыже передней брюшной стенки позволяет снизить риски осложнений и ускорить восстановление пациента. Врач может выполнить точные и сложные манипуляции, которые невозможны с традиционными методами. По словам Владислава Бурдакова, руководителя хирургической службы и Центра реконструктивной хирургии, «руки» робота способны работать в ограниченном пространстве, что существенно повышает точность операций.

Роботизированная хирургия оказывает значительное влияние на сроки восстановления пациентов. Процесс менее травматичен, и пациенты быстрее возвращаются к обычному образу жизни. В отличие от традиционных лапароскопических и открытых методов, использование «da Vinci» позволяет добиться более качественного результата.

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