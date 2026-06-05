В Воскресенске завершается ремонт на улице Куйбышева

Ремонтные работы на улице Куйбышева в городском округе Воскресенск близятся к завершению. Сейчас рабочие занимаются обустройством тротуара.

«На данной улице мы сейчас укатываем тротуар. Завтра будем укладывать асфальт на проезжей части», — рассказал руководитель проекта подрядной организации «Импрофстрой» Максим Лухинков.

По его словам, на улице уже установлены новые бордюры, а ранее рабочие сняли слой старого асфальта. В ремонтных работах участвуют 10 человек и три единицы техники: два экскаватора-погрузчика и один каток. Протяженность ремонтируемого участка составляет около трех километров.

Представитель подрядчика подчеркнул, что все работы на улице Куйбышева будут завершены к 10 июня.