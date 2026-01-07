В Воскресенске выбрали лучшую «чудесную елку»

В парке усадьбы Кривякино открылся традиционный новогодний арт-фестиваль «ЧУднЫе Елки». В этом году на нем представили 27 уникальных работ.

Участники — учреждения, предприятия и семьи округа — создали тематические елки. Среди них елка-хоккеист в честь 65-летия школы «Химик», медицинская композиция с гирляндами из пузырьков и игрушками из капельниц, а также плюшевая, снежинка и Конь-огонь.

«Каждый гость может проголосовать за понравившуюся работу онлайн. Выбор в номинации „Приз зрительских симпатий“ помогает выявить предпочтения зрителей и определяет успех фестиваля», — пояснили представители парка.

Голосование проходит в сообществе парка во «ВКонтакте» до закрытия мероприятия.

Фестиваль продлится до 10 января. В день закрытия в 12:00 объявят победителя народного голосования и лучшие работы в других номинациях, которые определит жюри.