В Воскресенске ввели в эксплуатацию современную котельную

В микрорайоне Лопатинский городского округа Воскресенск завершилось строительство новой блочно-модульной котельной. Она заменит устаревшее сооружение, которое функционировало с 1961 года и располагалось в четырех километрах от микрорайона. Из-за удаленности старые коммуникации несли большие потери тепла, а оборудование пришло в негодность.

Новая котельная обладает мощностью 11 мегаватт и будет обеспечивать теплом и горячей водой 15 многоквартирных домов, пять социальных объектов, среди которых школы и детские сады, а также девять других потребителей, включая магазины и склады. Строительство котельной осуществлено в рамках концессионного соглашения между компанией «Газпром теплоэнерго Московская область» и администрацией Воскресенска.

По словам представителя подрядчика Валентина Комадынко, котельная будет работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Она оснащена четырьмя котлами, которые подключаются каскадно в зависимости от необходимости увеличения температурного режима. Внутри источника тепла предусмотрены система очистки воды, насосы и теплообменники.

Заместитель главного инженера филиала Алексей Михайлюк отметил, что котельная уже готова к настройке и будет запущена в постоянную работу до начала отопительного сезона 2026–2027 года.