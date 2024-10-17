Еще один ребенок-сирота получил жилищный сертификат в Воскресенске

Вручение государственных жилищных сертификатов продолжается в городском округе. В 2024 году власти планируют обеспечить жильем 16 сирот и детей, оставшихся без родителей.

Руководитель муниципалитета Алексей Малкин вручил очередной сертификат Марии Шевцовой, которая с двухлетнего возраста росла в приемной семье.

Девушка выбрала профессию повара-кондитера и учится на четвертом курсе Воскресенского колледжа. В свободное время любит рисовать, вязать, заниматься рукоделием.

Алексей Малкин поздравил Марию с получением сертификата. «Собственное жилье — отличная возможность для удачного старта, развития и дальнейшей самореализации», — сказал глава округа. Он добавил, что до конца текущего года адресатам будут вручены еще пять сертификатов.

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