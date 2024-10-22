Более 200 спортсменок приняли участие в турнире по художественной гимнастике в Воскресенске

Открытые соревнования по художественной гимнастике состоялись в Воскресенске. Турнир проводился в спортивном зале средней школы «Горизонт» и посвящался всероссийскому Дню гимнастики.

Борьбу за медали вели более 200 участниц из Жуковского, Егорьевска, Домодедова, Коломны, Бронниц, Белоозерского и Рязани. Сорок семь гимнасток из них представляли Воскресенск.

Воскресенские спортсменки выступили на соревнованиях очень успешно. Воспитанницы отделения художественной гимнастики спортивной школы по единоборствам завоевали награды всех достоинств: бронзовые, серебряные и золотые.

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