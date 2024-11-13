Конференция «Единой России» прошла в Воскресенске

В Воскресенске состоялась тридцатая Конференция местного отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие более семидесяти делегатов, включая депутатов, партийных активистов и представителей местного политсовета.

Конференция стала важным событием для подведения итогов работы партии за прошедший год. На первом месте среди достижений — победа Владимира Путина на выборах Президента России. Явка на выборах составила 4,8 миллиона человек, а партия «Единая Россия» значительно улучшила свои результаты на местных выборах. В новом Совете депутатов теперь девятнадцать представителей партии, по сравнению с пятнадцатью в предыдущем составе.

Екатерина Лобышева, депутат Московской областной Думы, подчеркнула уверенную победу партии, отметив, что она заслужила доверие граждан благодаря многолетней системной работе, в том числе по выполнению Народной программы. Алексей Малкин, секретарь местного отделения, рассказал о ключевых направлениях работы партии. Основными задачами остаются поддержка граждан, помощь фронту и семьям военнослужащих, а также развитие округа.

Кроме того, на Конференции обсудили гуманитарную помощь жителям новых территорий и военнослужащим, а также подвели итоги работы по спецоперации. Воскресенские единороссы регулярно отправляют гуманитарные грузы и проводят мастер-классы по изготовлению средств для фронта.

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