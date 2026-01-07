В Воскресенске школьники и волонтеры сыграли в новогодний квиз

В молодежном центре «Олимпиец» прошел праздничный интеллектуальный турнир. В нем соревновались четыре команды из учащихся, добровольцев и их родителей.

Участники отвечали на вопросы о новогодних традициях, кино, музыке и даже химических элементах. После шести раундов победителем стала команда «Январский Пуффендуй», набравшая 56 баллов. Второе место заняли «Огненные кони» (54 балла), третье — команда «Четыре» (45 баллов).



«Такие форматы не только проверяют эрудицию, но и объединяют разные поколения, создавая настоящий праздничный дух», — отметили организаторы квиза.

Все игроки получили памятные подарки от центра, а после основного квиза прошел дополнительный музыкальный конкурс, где победу одержала команда «Четыре».