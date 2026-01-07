В Воскресенске семьи соревновались в рождественской эстафете

В физкультурно-спортивном центре «Новое поколение» состоялись веселые семейные старты. Дети и родители вместе преодолевали зимние эстафеты и соревновались в ловкости.

Участники состязались в зимнем дартсе, боулинге и проходили полосу препятствий, демонстрируя взаимовыручку. Самый зрелищный этап — конькобежная эстафета — прошел на свежем воздухе.

«Мероприятие получилось по-семейному теплым и очень праздничным, это яркое продолжение новогодних каникул», — отметили организаторы.

По итогам соревнований победители получили сладкие подарки, а все участники — памятные призы и грамоты. Завершился праздник массовым катанием на коньках.