В Воскресенске проверили качество воздуха по обращениям жителей

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели три выезда в Воскресенск для проверки качества воздуха. Исследования организовали по обращениям местных жителей, которые просили проверить состояние воздуха в нескольких локациях, в том числе в зоне воздействия промышленных предприятий.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что по просьбам жителей исследования проводились в ночное время. Пробы для анализа отбирались в деревне Щельпино, а также в селах Ачкасово и Константиново. Эксперты проверили воздух на наличие тридцати двух загрязняющих веществ.

По итогам лабораторного анализа превышения гигиенических нормативов не зафиксировано. Содержание нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысило 0,2 предельно допустимой концентрации.

Мобильные лаборатории продолжат выезды в другие муниципальные образования. В течение недели исследования пройдут в Котельниках, Люберцах, Лыткарине, Солнечногорске, Клину, Егорьевске, Коломне, а также в Богородском, Одинцовском, Пушкинском и Ленинском округах.