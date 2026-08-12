В Воскресенске провели обучение информаторов избирательных комиссий

В здании администрации Воскресенска прошло плановое обучение информаторов участковых избирательных комиссий. По словам председателя Территориальной избирательной комиссии Воскресенска Игоря Подоленчука, всего в обучении приняли участие 279 человек.

Основная работа информаторов начнется с 20 августа и продлится по 15 сентября. Они будут осуществлять подомовой обход и рассказывать избирателям о датах проведения выборов, формах голосования и режиме работы избирательных участков в дни голосования.

Информаторов можно будет узнать по специальной форме — синим футболкам или жилетам с надписью «Избирательная комиссия Московской области» и бейджикам.

С 9 сентября начнут работать пункты приема заявлений на участковых избирательных комиссиях. Всего по округу откроется 83 таких пункта.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва и депутатов Московской областной думы VIII созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно будет лично на избирательном участке или онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Заявление на участие в голосовании необходимо подать не позднее 14 сентября.