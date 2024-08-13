Качество обслуживания пациентов проверили в поликлинике № 3 в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева встретилась с начальником Центра медицинской инспекции Минздрава Московской области Светланой Орловской. Они проверили качество обслуживания пациентов в поликлинике № 3.

При проверке жалоб по качество медпомощи и долгое ожидание приема не поступало. Пациенты попросили установить аппарат МРТ в Воскресенской больнице. Сейчас руководство медучреждения занимается решением этой проблемы.

Поликлиника № 3 расположена в микрорайоне Лопатинском и обслуживает более 13 тысяч человек или 273 пациента в день. В учреждении принимают участковый терапевт, невролог, педиатр, хирург, гинеколог и офтальмолог. В поликлинике работает кабинеты для диагностики ЭКГ, медицинской профилактики, прививок и других процедур. Также здесь открыт дневной стационар на пять коек.

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