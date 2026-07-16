В Воскресенске провели игровую программу «Богатырская наша сила»

Сегодня в атриуме Дворца культуры «Цементник» в городе Воскресенск прошла игровая программа «Богатырская наша сила».

Сказочные герои Леший и Баба Яга проверяли детей на знания о богатырях и подготовили для них интересные испытания. Методики ДК «Цементник» Илья Рязанов и Елизавета Петрова, исполняющие роли Лешего и Бабы Яги, поделились: «Мы узнавали, остались ли еще на Руси богатыри? А дети все знают и испытания наши прошли!»

Ребята проходили испытания на силу и смекалку. Например, в одном из них двое участников старались перетянуть друг друга с помощью специальной конструкции из мягких деталей, соединенных веревкой. Побеждал тот, кто смог перетянуть соперника. Также было испытание на ловкость, где нужно было увернуться от ложки.

Методики добавили: «Ребята были молодцы, показали, какие они сильные и дружные». В итоге Баба Яга и Леший убедились, что на Руси еще остались богатыри.