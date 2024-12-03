Спортивные соревнования воскресных школ прошли в Воскресенске

Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Химик». В состязаниях приняли участие воспитанники воскресных школ Первого Воскресенского благочиния.

Участники спортивно-оздоровительных соревнований отлично провели время и получили массу позитивных эмоций. Победителем турнира стала команда воскресной школы Сергиевского храма. Второе место — у воспитанников школы Иоанно-Златоустовского храма, третий результат показала команда воскресной школы Никольского храма.

Активное участие в организации соревнований принимали руководитель и судья отдела ГТО Владимир Мурашов и Елена Молчанова, а также добровольцы из молодежного центра «Олимпиец».

Такие мероприятия проводятся для укрепления связей между воскресными школами, воспитания у подрастающего поколения командного духа и приверженности здоровому образу жизни.

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