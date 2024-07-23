Около 10 тысяч человек посетили фестиваль «Ночь в парке» в Воскресенске

В усадьбе «Кривякино» в Воскресенске прошло общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Около 10 тысяч человек приняли участие в акции.

Для гостей акции подготовили творческую программу. Картины в технике зенарт представили на арт-выставке «Ночной вернисаж». Танцоры центра «Клеопатра» обучали гостей самбе и восточным танцам, а коллектив «Звучащее слово» из Раменского городского округа представил перформанс «Театр начинается…».

«Здесь зрители очень добрые, очень душевные, а главное — умеющие воспринять творческую составляющую нашего действа», — рассказал артист театрального коллектива «Звучащее слово» Валентин Золотухин.

Завершили акцию «Ночь в парке» фестиваль красок холи и DJ Chester Young. В конце прошла пенная вечеринка и дискотека.

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