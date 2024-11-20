Конференция в честь Дня женского предпринимателя прошла в Воскресенске

Тема женского предпринимательства становится все более актуальной. Уже с конца 18 века женщины России начали заниматься бизнесом, и с каждым годом их роль в экономике лишь возрастает. В наши дни они активно внедряют инновации и уникальные идеи в различные сферы, делая свои предприятия успешными. По словам Татьяны Чуваткиной, председателя местного отделения «Опоры России», женщины привносят в бизнес креативность и способность к нестандартному решению задач, что помогает им быть конкурентоспособными.

В этом году сообщество «Нежный бизнес», которое активно функционирует в округе, отметило своё трехлетие. За это время оно объединило более ста участниц, которые делятся опытом, поддерживают друг друга и развивают свои проекты.

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