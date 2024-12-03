Акцию памяти ко Дню неизвестного солдата провели в Воскресенске

В мероприятии «Никто не забыт» участвовали активисты «Движения Первых» из школы № 3 и гимназии № 1. Они вспомнили историю памятной даты, которая отмечается в России с 2014 года

Ежегодно 3 декабря россияне вспоминают воинов, погибших во время боевых действий на территории страны или за границей, чьи имена остались неизвестными. Дань памяти отдают не только участникам Великой Отечественной войны, но и всем советским и российским солдатам, отдавших жизнь при исполнении воинского долга. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки.

Участники памятной акции провели в память о неизвестных героях минуту молчания и возложили цветы к Обелиску неизвестному солдату.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в очередную годовщину разгрома фашистов под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы перенесли и торжественно захоронили у стен Кремля. На могиле высечены слова «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

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