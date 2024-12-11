Акция памяти ко Дню погибших в Чечне воинов прошла в Воскресенске

Памятное мероприятие состоялось у мемориала воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Со времени начала боевых действий в Чеченской Республике прошло 30 лет, но жители Воскресенска не забывают земляков, отдавших жизнь на службе Отечеству.

У памятника собрались родные погибших воинов, ветераны, представители администрации городского округа и общественных организаций, школьники. Они возложили цветы к мемориалу.

Именами воинов-интернационалистов, погибших во время Чеченской кампании, названы улицы городского округа. Имя Олега Зайцева присвоено улице в Фосфоритном, а в честь Сергея Маркина получила название в 2024 году бывшая Спортивная улица в Лопатинском микрорайоне Воскресенска. Мемориальные доски установлены в школах, где учились герои.

В конце 1994 года руководство Российской Федерации решило начать силовую операцию для восстановления конституционного порядка. Так началась первая Чеченская кампания, которая стала для постсоветской России тяжелейшим испытанием и унесла немало жизней.

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