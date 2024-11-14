Второй тур конкурса «Воспитатель года Подмосковья» прошел в Воскресенске

В Воскресенске завершился второй тур муниципального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья». Участники продемонстрировали высокий профессионализм и педагогическое мастерство.

Конкурсантам предстояло провести педагогическое мероприятие с детьми в дошкольных группах своих образовательных учреждений. Тему мероприятия они выбирали самостоятельно. Все участники успешно справились с поставленными задачами и показали отличные результаты в организации развивающей деятельности дошкольников.

Оценка жюри основывалась на таких критериях, как педагогическая мобильность, методическая компетентность, умение поддерживать интерес детей и стимулировать их самостоятельность. Также учитывались навыки организации конструктивного взаимодействия между детьми и использование методов анализа психолого-педагогического мониторинга.

В результате, по итогам двух испытаний, в финал конкурса прошли три участника. Он состоится 6 декабря. Подробности конкурса можно найти на сайте управления образования Воскресенска.

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