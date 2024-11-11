Второй этап конкурса учителей завершился в Воскресенске

Во втором этапе конкурса «Учитель года Подмосковья» участники муниципального этапа продемонстрировали свои профессиональные навыки на уроках. Жюри оценивало их работу по нескольким ключевым критериям.

Конкурсантам нужно было продемонстрировать знания в своей области, умение организовать учебный процесс и применить творческий подход в решении задач. Оценивались не только содержание урока, но и коммуникативные навыки, умение работать с аудиторией, а также поддержка мотивации учеников.

В результате во второй тур вышли шесть участников, набравшие наибольшее количество баллов. Среди них учитель истории и обществознания гимназии № 1 Данила Борисов, который лидирует по итогам двух туров. За ним идут преподаватель русского языка и литературы лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. Валерия Ермакова, учитель английского языка школы № 2 Юлия Шелестинская и учитель математики лицея № 6 Наталья Киселева.

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