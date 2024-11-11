Второй этап конкурса учителей завершился в Воскресенске

Фото: Медиасток Подмосковья

Во втором этапе конкурса «Учитель года Подмосковья» участники муниципального этапа продемонстрировали свои профессиональные навыки на уроках. Жюри оценивало их работу по нескольким ключевым критериям.

Конкурсантам нужно было продемонстрировать знания в своей области, умение организовать учебный процесс и применить творческий подход в решении задач. Оценивались не только содержание урока, но и коммуникативные навыки, умение работать с аудиторией, а также поддержка мотивации учеников.

В результате во второй тур вышли шесть участников, набравшие наибольшее количество баллов. Среди них учитель истории и обществознания гимназии № 1 Данила Борисов, который лидирует по итогам двух туров. За ним идут преподаватель русского языка и литературы лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. Валерия Ермакова, учитель английского языка школы № 2 Юлия Шелестинская и учитель математики лицея № 6 Наталья Киселева.

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