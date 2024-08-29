Фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо» прошел в Воскресенске

В Воскресенке прошел фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо». Профессионалы индустрии гостеприимства рассказали про новые туристические маршруты в рамках форума «Мы из-под Москвы».

Представители туристической сферы и гостиничного бизнеса Московской области рассказали о новых продуктах, программах и маршрутах, а также узнали о способах привлечения туристов.

Каждый участник получил брендированные сувениры и благодарственное письмо от директора Парка городского округа Воскресенск Оксаны Сайкиной.

Участники форума подписали договоры о дальнейшем сотрудничестве и продолжили работу в парке усадьбы Кривякино.

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