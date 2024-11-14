Школьники из Воскресенска присоединились к акции по защите зимующих птиц

В Центральной детской библиотеке для учеников начальных классов школы № 2 провели эколого-фольклорный час «Синицы — озорницы и другие птицы». Ребятам рассказали об истории Синичкиного дня, приметах и интересных фактах о синицах. Затем школьники разделились на команды и активно участвовали в играх и конкурсах: разгадывали загадки о зимующих птицах, играли в «Посчитай птиц», пытались узнать птиц по их голосам и вспоминали пословицы о пернатых.

А в парке «Москворецкий» дети узнали о разных видах птиц: перелетных, оседлых и кочующих. После познавательной программы ребята сами развесили кормушки, которые смастерили дома с родителями. В них поместили корм, чтобы помочь птицам пережить зиму.

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