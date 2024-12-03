Фестиваль «Играй, гармонь любимая!» прошел в Воскресенске

Открытый конкурс проходил в Доме культуры в селе Ашитково уже в 14-й раз. Участники и зрители получили массу впечатлений и незабываемых эмоций.

На фестивале собрались любители баяна, гармони, песен и частушек из Воскресенска, Раменского, Москвы и Тверской области. В состязаниях участвовали гармонисты, частушечники и исполнители народной песни. Они выступали как индивидуально, так и в ансамблях, дуэтах или трио.

Целью конкурса являются популяризация и сохранение народного песенного искусства, инструментального творчества и певческой культуры, возрождение интереса к игре на баяне и гармони.

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