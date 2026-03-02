В Воскресенске прошел межзональный конкурс фортепианного мастерства
28 февраля в Концертно-выставочном зале Воскресенска состоялся III Открытый межзональный фестиваль-конкурс фортепианного мастерства «Интермеццо». Событие объединило более 40 талантливых исполнителей из шести муниципалитетов Подмосковья и Москвы.
Воскресенские музыканты достойно представили родной округ: Алиса Грибова и Тимофей Филиппов (преподаватель Эмма Бондаренко) стали лауреатами I степени, Мелания Зотова (преподаватель Светлана Сизова) завоевала II место, а Матвей Галактионов (преподаватель Ольга Михедова) удостоен диплома лауреата III степени.
Всего на конкурс поступило 39 заявок от юных пианистов из Бронниц, Воскресенска, Коломны, Раменского, Егорьевска и Москвы. Фестиваль «Интермеццо» стал значимым событием в культурной жизни региона, объединив юных музыкантов и подтвердив высокий уровень фортепианного мастерства.