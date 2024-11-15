Областной форум волонтеров прошел в Воскресенске

Итоговый форум движения «Волонтеры Подмосковья» завершился во Дворце культуры «Юбилейный». Мероприятие проводилось уже в десятый раз и собрало активистов со всего региона.

Профессиональные эксперты поделились опытом волонтерской работы. Участники форума смогли освоить новые методы работы и навыки. Для руководителей добровольческих отрядов и организаций провели круглый стол, на котором обсуждалось развитие волонтерской деятельности в Подмосковье.

В завершении форума для его участников организовали веселую образовательную игру «Идеальный волонтер». Командам пришлось решать нестандартные задачи, отрабатывать действия в реальных ситуациях и проявлять творческое мышление. Лучше всех с заданиями справились две команды волонтеров из Коломны, а третье место заняли добровольцы из Зарайска.

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