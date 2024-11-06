Конкурс семейного музицирования пройдет в Воскресенске

Четырнадцатого декабря в Воскресенске состоится конкурс семейного музицирования «Music Family». В нем смогут поучаствовать музыканты всех возрастов и продемонстрировать свою любовь к музыке.

Конкурс пройдет в Детской школе искусств № 3. К участию приглашаются семьи, которые любят играть на музыкальных инструментах, независимо от уровня профессионализма. Главное, что оценивает жюри, это гармония и взаимосвязь между родителями и детьми, а не техническое мастерство.

«Семейное музицирование играет важную роль в воспитании детей. Оно развивает мотивацию к обучению, помогает раскрыть творческий потенциал и даже может стать основой для будущей профессиональной карьеры. Кроме того, оно позволяет детям погружаться в музыкальную культуру и учиться у своих родителей, что способствует более глубокому восприятию искусства», — рассказала преподаватель детской школы искусств.

Заявки на участие принимаются до двадцать пятого ноября.

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