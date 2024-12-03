Еще одному сироте вручили жилищный сертификат в Воскресенске

В городском округе в 2024 году запланировано обеспечить жильем 16 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Очередной сертификат вручили одной из них, Виктории Чистовой.

С помощью этого документа жительница Воскресенска сможет приобрести собственное жилье в любом муниципалитете Московской области. Жилищный сертификат Виктории вручил глава городского округа Алексей Малкин.

Руководитель муниципалитета отметил, что в очередной раз от души порадовался за обладательницу сертификата, и пожелал девушке воплотить в жизнь самые заветные желания и реализовать все смелые мечты.

До 18 лет Викторию Чистову воспитывали приемные родители Сергей и Наталья Промаховы, которые и сейчас оказывают девушке поддержку. Виктория учится в Воскресенском колледже на третьем курсе и осваивает специальность «Земельно-имущественные отношения».

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