Теплосети в Лопатинском микрорайоне Воскресенска отремонтируют 6 ноября

В Воскресенске проводятся работы по ремонту и восстановлению системы отопления на улице Центральная и переулке Зеленый микрорайона Лопатинский. Эти мероприятия направлены на улучшение качества подачи отопления и горячего водоснабжения для жителей.

Работы позволят повысить эффективность котельных и улучшить условия теплоснабжения в зимний период.

В случае возникновения вопросов или необходимости уточнения информации жители могут обратиться в диспетчерскую службу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей. Для этого реализуют государственные, областные, инвестиционные проекты. Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

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