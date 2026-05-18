В Воскресенске продолжается капитальный ремонт поликлиники №1

В городе Воскресенск продолжается капитальный ремонт здания поликлиники №1, которое относится к Воскресенской больнице. Работы ведутся в здании с пятью этажами и одним подземным этажом, общая площадь которого составляет 6911,4 квадратных метра.

На данный момент уже завершены работы по усилению проемов и плит перекрытия. «Частично завершены работы по стяжкам, по отделке стен, штукатурные работы на завершающей стадии», — рассказал руководитель проекта от генерального подрядчика «Евростройподряд» Евгений Беляков.

Также начаты работы по каркасам перегородок, на некоторых этажах они уже завершены. Рабочие приступили к гидроизоляции фундамента и кровли, а также к отделочным чистовым работам.

Ежедневно на объекте трудятся от 40 до 50 человек. Здесь используется различная техника для вывоза отходов, подачи бетона и других нужд.

Все работы проводятся в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить ремонт планируют в апреле 2027 года.