В Воскресенске продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1

В городском округе Воскресенск продолжается капитальный ремонт поликлиники №1, расположенной на Больничном проезде, д. 1, к.2. Руководитель проекта от генерального подрядчика «Евростройподряд» Евгений Беляков сообщил, что на объекте завершены работы по усилению плит перекрытия и дверных проемов с первого по пятый этажи.

Также закончены демонтажные работы и выполнены стяжки со второго по четвертый этажи. Сейчас продолжается усиление плит перекрытия первого этажа и дверных проемов подвала. Ведутся работы по инженерным сетям и гидроизоляции фундамента. Кроме того, идет подготовка к монтажу входных групп.

На данный момент готовность объекта составляет 25%. Ежедневно на стройплощадке работают от 35 до 50 человек и от трех до пяти единиц техники. Сдать объект планируется в апреле 2027 года.