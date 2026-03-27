В Воскресенске продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы №5

В городе Воскресенск на улице Московской, дом 13, идет капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы №5. В здании, площадь которого составляет почти 2000 квадратных метров, работы выполнены уже наполовину.

Специалисты занимаются прокладкой слаботочных систем и электрических кабелей. Система отопления в одном из корпусов уже запущена, скоро планируется подключить оставшиеся. Одновременно рабочие монтируют трубы канализации, холодного и горячего водоснабжения.

Подрядчик также приступил к фасадным работам: устанавливаются кронштейны для направляющих. Стены будут утеплены слоем минеральной ваты, а затем на них смонтируют керамогранитные плиты.

Ежедневно на объекте работают 18 человек и одна единица техники — погрузчик. Ремонт проводится в рамках региональной программы строительства и реконструкции социальных учреждений. Завершить его планируют к 1 сентября 2026 года.