Детский сад на Московской улице в Воскресенске отремонтируют в этом году

В Воскресенске на улице Московская, дом 13 продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 5. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта превысила 70%.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В здании активно идет внутренняя отделка и инженерное оснащение. Строители устанавливают керамогранитную плитку на фасаде и обрамляют окна. В помещениях укладывают плитку на стены, поверхности шпаклюют для последующей чистовой отделки. Параллельно прокладываются слаботочные сети, завершается установка электрических щитов.

Общая площадь здания составляет 1965,7 квадратных метров. Помимо внутренних отделочных работ, в здании проведут устройство входных групп и замену всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также работы предусматривают модернизацию пищеблока, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории. В детский сад закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы по обновлению детского сада планируется в 2026 году.