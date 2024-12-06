Труженик тыла Юрий Триодин в Воскресенске отметил 95-летие

Юрий Дмитриевич Триодин, житель городского округа Воскресенск, отметил 95-й день рождения. Поздравления юбиляру передали от главы округа и президента России.

Юрия Дмитриевича поздравил заместитель главы округа Самвел Гарибян. Он вручил ветерану подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и передал теплые слова от главы округа Алексея Малкина. Президент Владимир Путин также прислал поздравительное письмо.

Юрий Дмитриевич Триодин — труженик тыла и ветеран воинской службы. Он внес огромный вклад в развитие округа и сохранение его истории. Несколько лет назад юбиляр вместе с почетным гражданином округа Василием Дацюком написал книгу «Малага». В ней рассказана история войсковой части под деревней Щербово, входившей в систему кольцевой противовоздушной обороны Москвы.

Книга стала уникальным памятником истории военного времени, наполненным редкими подробностями и воспоминаниями.

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