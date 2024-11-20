Путеводитель по достопримечательностям выпустят в Воскресенске

Летом в Воскресенске стартовал конкурс, в котором жители города рассказывали свои легенды, вдохновленные местными достопримечательностями. По итогам отбора в сборник войдут двадцать две лучшие истории. Книга «Воскресенск» станет частью серии путеводителей «Это моя земля» и будет издана в печатном и электронном виде.

Одна из победительниц конкурса, Татьяна Чуваткина, рассказала о своем озере Невест. «Когда я выходила замуж, можно было прокатиться на лодке с свадебным капитаном. Это было волшебно, и я решила добавить в свою историю русалок и духов», — поделилась Татьяна.

Среди историй, представленных на конкурс, есть рассказы о Белой горе, парке усадьбы Кривякино и мемориале «Воскресение Христово». Эти места вдохновляют не только туристов, но и местных жителей.

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