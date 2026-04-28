В Воскресенске подвели итоги фестиваля народного танца

25 апреля в городском округе Воскресенск в ДК «Юбилейный» состоялся гала-концерт, где подвели итоги областного фестиваля народного танца «Воскресенские вензеля». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль-конкурс прошел 18 апреля. В нем участвовали 25 коллективов из 15 городов Подмосковья — всего на сцене выступили 358 танцоров.

Каждый коллектив показал три номера: русский танец с опорой на местные традиции, танец народов мира и народный танец малой формы.

Перед гала-концертом хореограф и художественный руководитель ансамбля «Русские сезоны» Николай Андросов провел мастер-класс. Он поделился профессиональными секретами и дал практические рекомендации, помогая танцорам глубже понять традиции народного танца.

Главным событием вечера стало выступление лауреатов фестиваля. Затем перед зрителями выступил Московский государственный ансамбль танца «Русские сезоны» под руководством Николая Андросова.

Гран-при фестиваля получил народный коллектив «Ансамбль народного танца „Сувенир“ из Воскресенска. В возрастной группе от 12 до 14 лет первое место заняла хореографическая студия „Колесо“ из Серпухова. Среди участников от 15 до 17 лет лучшим стал химкинский Образцовый детский коллектив Московской области „Ансамбль народной песни и танца „Лебедушка“. В группе от 18 лет победил народный коллектив „Ансамбль танца „Радость“ из Наро-Фоминска.

Жюри отметило талантливых участников специальными наградами. Варвара Арешина из хореографической студии «Колесо» получила рекомендацию для поступления в училище имени Лавровского. Три коллектива удостоились сертификатов на участие в гала-концерте фестиваля «Дружба народов», который пройдет 5 июля на ВДНХ в Москве. Сертификаты получили ансамбль «Карусель» из Воскресенска, ансамбль «Акварель» из Егорьевска и студия «Колесо» из Серпухова.